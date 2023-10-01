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В Варшаве проходит марш оппозиции партии «Право и справедливость»

01 октября 2023 14:51
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Новости Польши. В Варшаве проходит многотысячный марш оппозиции. Огромное количество людей объединяет одно – недовольство правящей партией «Право и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Варшаве проходит марш оппозиции партии «Право и справедливость»-1

Организатор марша – экс-председатель Европейского совета и лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск. Именно он призывает сплотиться всю оппозицию, чтобы не допустить очередной победы «ПиС». Напомним, парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Результаты последних соцопросов говорят о том, что «Право и справедливость», которая находится у власти с 2015 года, на этот раз может проиграть. В то время как у оппозиционных партий есть шанс завоевать более половины мест в Сейме, если они смогут объединиться. 

# Выборы # Новости Польши # Фотофакт

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