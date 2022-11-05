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Европа на пороге острого дефицита дизеля

05 ноября 2022 17:01
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Европа оказалась на пороге острого дефицита дизельного топлива. В основном его производили из российской нефти, теперь из-за сокращения поставок запасы солярки стремительно тают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа на пороге острого дефицита дизеля-1

На многих европейских заправках она уже стоит намного дороже бензина. Число легковых дизельных машин в Европе быстро уменьшается уже несколько лет, но дизельное топливо активно используют транспортные компании. Из-за этого рост цен на горючее отражается на стоимости перевозок и в конечном итоге практически на всех товарах, продуктах и услугах.

# Экономический кризис # Фотофакт

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