Европа на пороге острого дефицита дизеля

Европа оказалась на пороге острого дефицита дизельного топлива. В основном его производили из российской нефти, теперь из-за сокращения поставок запасы солярки стремительно тают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На многих европейских заправках она уже стоит намного дороже бензина. Число легковых дизельных машин в Европе быстро уменьшается уже несколько лет, но дизельное топливо активно используют транспортные компании. Из-за этого рост цен на горючее отражается на стоимости перевозок и в конечном итоге практически на всех товарах, продуктах и услугах.