Германия столкнулась с нехваткой лекарств

Об этом сообщил один из местных телеканалов. С проблемой уже столкнулись пациенты с разными болезнями: от мигреней до сахарного диабета. Причем лекарства невозможно заказать у самих производителей, потому что те и хотели бы помочь, но не могут. Так как сами переживают тяжелые времена. Из-за цен на энергоносители и нехватки сырья, вызванного разрушением логистических цепочек, выпускать лекарства стало проблематично.