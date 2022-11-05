Прямой эфир

Германия столкнулась с нехваткой лекарств

05 ноября 2022 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии возник дефицит, который угрожает безопасности самих граждан. Страна впервые столкнулась с нехваткой лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия столкнулась с нехваткой лекарств-1

Об этом сообщил один из местных телеканалов. С проблемой уже столкнулись пациенты с разными болезнями: от мигреней до сахарного диабета. Причем лекарства невозможно заказать у самих производителей, потому что те и хотели бы помочь, но не могут. Так как сами переживают тяжелые времена. Из-за цен на энергоносители и нехватки сырья, вызванного разрушением логистических цепочек, выпускать лекарства стало проблематично.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европа на пороге острого дефицита дизеля
05 ноября 2022 17:01

Европа на пороге острого дефицита дизеля

В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 ноября
05 ноября 2022 16:07

В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 ноября

КНДР провела испытания баллистических ракет в последний день совместных учений США и Южной Кореи
05 ноября 2022 13:33

КНДР провела испытания баллистических ракет в последний день совместных учений США и Южной Кореи