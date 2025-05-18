Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV
В Ватикане идут последние приготовления к интронизации Папы Римского Льва XIV, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественных мероприятиях по поручению Президента Беларуси примет участие наша делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания.
Сейчас площадь Святого Петра патрулируют полицейские. Усилены меры безопасности. Известно, что на мероприятии в Ватикане будут присутствовать около 250 тысяч человек, включая мировых и религиозных лидеров. Напомним, новый Папа Римский был избран 8 мая. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго. Он первый в истории американец, занявший этот пост. Понтифик избрал себе имя Лев XIV.
Доминик Вендитти, паломник:
Я чрезвычайно взволнован, я думаю, что он станет замечательным папой. Мне нравится, какой он эмоциональный и добрый. Мне нравится его прошлое. Так что да, я чрезвычайно счастлив быть здесь.
Предыдущий Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Что касается сегодняшней интронизации, она начнется с торжественной мессы, которая пройдет на площади Святого Петра. По традиции, новому понтифику вручат все необходимые регалии. Паломники принесут папе клятву повиновения. По окончании службы Лев XIV приветствует гостей церемонии из числа официальных лиц разных стран перед главным алтарем собора Святого Петра.