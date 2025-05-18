Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV

В Ватикане идут последние приготовления к интронизации Папы Римского Льва XIV, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественных мероприятиях по поручению Президента Беларуси примет участие наша делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания.

Сейчас площадь Святого Петра патрулируют полицейские. Усилены меры безопасности. Известно, что на мероприятии в Ватикане будут присутствовать около 250 тысяч человек, включая мировых и религиозных лидеров. Напомним, новый Папа Римский был избран 8 мая. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго. Он первый в истории американец, занявший этот пост. Понтифик избрал себе имя Лев XIV.

Доминик Вендитти, паломник:

Я чрезвычайно взволнован, я думаю, что он станет замечательным папой. Мне нравится, какой он эмоциональный и добрый. Мне нравится его прошлое. Так что да, я чрезвычайно счастлив быть здесь.