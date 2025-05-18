Прямой эфир

Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV

18 мая 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ватикане идут последние приготовления к интронизации Папы Римского Льва XIV, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественных мероприятиях по поручению Президента Беларуси примет участие наша делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания.

Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV-2

Сейчас площадь Святого Петра патрулируют полицейские. Усилены меры безопасности. Известно, что на мероприятии в Ватикане будут присутствовать около 250 тысяч человек, включая мировых и религиозных лидеров. Напомним, новый Папа Римский был избран 8 мая. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго. Он первый в истории американец, занявший этот пост. Понтифик избрал себе имя Лев XIV.

Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV-4

Доминик Вендитти, паломник:
Я чрезвычайно взволнован, я думаю, что он станет замечательным папой. Мне нравится, какой он эмоциональный и добрый. Мне нравится его прошлое. Так что да, я чрезвычайно счастлив быть здесь.

Белорусская делегация принимает участие в интронизации Папы Римского Льва XIV-6

Предыдущий Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Что касается сегодняшней интронизации, она начнется с торжественной мессы, которая пройдет на площади Святого Петра. По традиции, новому понтифику вручат все необходимые регалии. Паломники принесут папе клятву повиновения. По окончании службы Лев XIV приветствует гостей церемонии из числа официальных лиц разных стран перед главным алтарем собора Святого Петра.

# Религия # Игорь Сергеенко

Другие новости рубрики

Все новости
Выборы в Польше находятся под угрозой из-за вмешательства западных ботоферм
17 мая 2025 17:04

Выборы в Польше находятся под угрозой из-за вмешательства западных ботоферм

Главного прокурора Международного уголовного суда обвиняют в домогательствах
17 мая 2025 16:50

Главного прокурора Международного уголовного суда обвиняют в домогательствах

ВС РФ уничтожили роботизированную платформу ВСУ в зоне СВО
17 мая 2025 13:56

ВС РФ уничтожили роботизированную платформу ВСУ в зоне СВО