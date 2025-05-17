Главного прокурора Международного уголовного суда обвиняют в домогательствах

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно покидает свой пост. Формальная причина – расследование по обвинению в сексуальных домогательствах, которое тянется еще с конца прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что Хан последовательно отрицает все обвинения, называя их клеветой. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Не зря некоторые сотрудники МУС и международные организации публично призывали его уйти в отставку на время расследования. Впрочем, скандал разразился не на пустом месте. В последние месяцы МУС и лично прокурор стали мишенью критики после выдачи ордеров на арест израильских политиков, включая Биньямина Нетаньяху.

Тут же вспомнили и о февральских санкциях, введенных против должностных лиц МУС администрацией Трампа. Невольно возникает вопрос: не являются ли обвинения в домогательствах лишь удобным предлогом для того, чтобы убрать неугодного прокурора? Но уже сейчас ясно, что репутация МУС серьезно подорвана. И для ее восстановления потребуются титанические усилия.