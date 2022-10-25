В Анкаре начались переговоры по членству Финляндии в НАТО

Новости Турции. В Анкаре начались переговоры финской и турецкой делегаций по вопросу вступления Финляндии в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, Турция заблокировала этот процесс, потребовав от Хельсинки объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в участии в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила им политическое убежище. Турция поставила еще одно условие – отменить запрет на поставки оружия Анкаре. Теперь перед финской делегацией стоит задача урегулировать все разногласия. Как стало известно, сейчас стороны обсуждают вопросы передачи турецким властям членов Курдской рабочей партии.