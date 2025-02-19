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В Польше сократилось количество родильных отделений

19 февраля 2025 06:01
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В Польше сократилось количество родильных отделений. Так, в 2024 году шесть больниц закрыли свои акушерские департаменты в основном из-за нехватки врачей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше сократилось количество родильных отделений-2

Новый проект Минздрава Польши по реорганизации больниц предусматривает закрытие отделений, принимающих менее 400 рожениц за год. Однако сейчас стационары закрываются и без помощи чиновников – из-за того, что многие врачи переходят на работу в частные клиники. Специалисты опасаются гражданской и уголовной ответственности, поскольку уровень безопасности в районной больнице ниже, чем в специализированной. А требования к врачу такие же, как в высокоспециализированном учреждении.

# Медицина # Кризис в ЕС

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