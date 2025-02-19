В Польше сократилось количество родильных отделений. Так, в 2024 году шесть больниц закрыли свои акушерские департаменты в основном из-за нехватки врачей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый проект Минздрава Польши по реорганизации больниц предусматривает закрытие отделений, принимающих менее 400 рожениц за год. Однако сейчас стационары закрываются и без помощи чиновников – из-за того, что многие врачи переходят на работу в частные клиники. Специалисты опасаются гражданской и уголовной ответственности, поскольку уровень безопасности в районной больнице ниже, чем в специализированной. А требования к врачу такие же, как в высокоспециализированном учреждении.