Все больше польских предприятий увольняют сотрудников из-за экономических трудностей

В Польше более 9 тысячи сотрудников почты могут потерять работу из-за кризиса.

И снова Польша в сводках не самых позитивных новостей. Предприятия расплачиваются за просчеты правительства. И это вовсе не фигура речи, а печальная причинно-следственная связь. Ведь тысячи рабочих рискуют остаться на улице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году убытки почтовой компании составили 700 миллионов злотых – это 170 миллионов евро. Поэтому и было принято решение сократить штат всеми возможными способами.

А вот где точно еще никого не уволили, так это в правительстве, которое, очевидно, напрямую виновато в происходящем.