Все больше польских предприятий увольняют сотрудников из-за экономических трудностей
И снова Польша в сводках не самых позитивных новостей. Предприятия расплачиваются за просчеты правительства. И это вовсе не фигура речи, а печальная причинно-следственная связь. Ведь тысячи рабочих рискуют остаться на улице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше более 9 тысячи сотрудников почты могут потерять работу из-за кризиса.
В 2023 году убытки почтовой компании составили 700 миллионов злотых – это 170 миллионов евро. Поэтому и было принято решение сократить штат всеми возможными способами.
А вот где точно еще никого не уволили, так это в правительстве, которое, очевидно, напрямую виновато в происходящем.
Милош Мотыка, представитель Польской народной партии, заместитель министра климата и окружающей среды Польши:
Правящая коалиция обвиняет своих предшественников в проблемах почты. Но я напомню, что именно прошлые выборы потянули компанию на дно. Они поставили у станка тех, кто и не думал о том, как развиваться почте в будущем. Как действовать, чтобы компания могла сделать что-то новое. К сожалению, это результат провального руководства партии «Право и справедливость».
В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений.
К сожалению, «Почта Польши» не одинока в своих бедах. Все больше крупных предприятий сталкиваются с экономическими трудностями. Например, военный авиазавод в Быдгоще из-за отсутствия заказов вынужден ежемесячно увольнять по 20 сотрудников.