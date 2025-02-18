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Все больше польских предприятий увольняют сотрудников из-за экономических трудностей

18 февраля 2025 17:17
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И снова Польша в сводках не самых позитивных новостей. Предприятия расплачиваются за просчеты правительства. И это вовсе не фигура речи, а печальная причинно-следственная связь. Ведь тысячи рабочих рискуют остаться на улице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше более 9 тысячи сотрудников почты могут потерять работу из-за кризиса.

Все больше польских предприятий увольняют сотрудников из-за экономических трудностей-2

В 2023 году убытки почтовой компании составили 700 миллионов злотых – это 170 миллионов евро. Поэтому и было принято решение сократить штат всеми возможными способами.

А вот где точно еще никого не уволили, так это в правительстве, которое, очевидно, напрямую виновато в происходящем.

Все больше польских предприятий увольняют сотрудников из-за экономических трудностей-4

Милош Мотыка, представитель Польской народной партии, заместитель министра климата и окружающей среды Польши:
Правящая коалиция обвиняет своих предшественников в проблемах почты. Но я напомню, что именно прошлые выборы потянули компанию на дно. Они поставили у станка тех, кто и не думал о том, как развиваться почте в будущем. Как действовать, чтобы компания могла сделать что-то новое. К сожалению, это результат провального руководства партии «Право и справедливость».

В Польше сотрудники почты протестуют против массовых увольнений.

Все больше польских предприятий увольняют сотрудников из-за экономических трудностей-6

К сожалению, «Почта Польши» не одинока в своих бедах. Все больше крупных предприятий сталкиваются с экономическими трудностями. Например, военный авиазавод в Быдгоще из-за отсутствия заказов вынужден ежемесячно увольнять по 20 сотрудников.

# Кризис в ЕС

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