В Германии резко возросло число бездомных – одну из крупнейших групп составляют поляки

Германия больше не сияет былой экономической мощью, вступая в период затяжной стагнации. Однако локомотив Европы задыхается не только из-за промышленного застоя. По данным немецкого правительства, число зарегистрированных людей без жилья в Германии резко возросло. Сейчас от бедности страдают 17,5 миллиона человек, а это более 20 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них одну из крупнейших групп составляют поляки. Только в Берлине более 5 тысяч граждан Польши остались без крыши над головой. А сколько их по всей стране – страшно представить. Почему же люди бросают свою жизнь на Родине, чтобы быть бездомными в Германии?