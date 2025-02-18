В Германии резко возросло число бездомных – одну из крупнейших групп составляют поляки
Германия больше не сияет былой экономической мощью, вступая в период затяжной стагнации. Однако локомотив Европы задыхается не только из-за промышленного застоя. По данным немецкого правительства, число зарегистрированных людей без жилья в Германии резко возросло. Сейчас от бедности страдают 17,5 миллиона человек, а это более 20 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них одну из крупнейших групп составляют поляки. Только в Берлине более 5 тысяч граждан Польши остались без крыши над головой. А сколько их по всей стране – страшно представить. Почему же люди бросают свою жизнь на Родине, чтобы быть бездомными в Германии?
Польские СМИ винят кризис, потерю работы и прочие неурядицы, особо обострившиеся перед выборами. Однако настоящая причина кроется в другом. Также бездомным предоставляют пособия в размере минимальной зарплаты в Польше. Но как бы ни была соблазнительна система соцподдержки в Германии, она все же не идеальна и большинство ее форм не распространяются на польских бездомных.
К тому же в специальных местах для размещения мест хватает далеко не всем. А самый большой центр ухода за бездомными, расположенный в сердце Берлина, может принять около 170 человек.
Напомним, что страны Европейского союза, включая Польшу и Германию, взяли на себя обязательства по ликвидации бездомности к 2030-му. Однако единственное, что правительство обеих стран делает практически синхронно, так это закрывает границы друг от друга, толкая неугодных мигрантов в порочный круг отчаяния.