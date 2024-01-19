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В Польше серьёзными темпами сокращается рождаемость

19 января 2024 11:23
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Польша оказалась на пороге демографической катастрофы. С каждым годом в стране рождается все меньше детей. По данным национального управления соцстрахования, через четыре года население сократится на 800 тысяч человек и упадет ниже отметки в 37 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше серьёзными темпами сокращается рождаемость-1

Это серьезная угроза для экономики страны, так как к 2028 году число трудоспособных граждан сократится на 500 тысяч, в то время как количество пенсионеров, напротив, вырастет как минимум на 300 тысяч. По словам специалистов ведомства, пенсионная система еще может это выдержать и не находится под угрозой банкротства. Но это пока. Если катастрофическую тенденцию в ближайшие годы не переломить, то правительству придется принимать довольно непопулярные меры – повысить возраст выхода на заслуженный отдых и привлечь в страну больше иностранной рабочей силы.

# Кризис в ЕС # Новости Польши

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