Писториус: Германия не будет увеличивать военную помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине, ссылаясь на то, что ФРГ уже внесла значительный вклад, а теперь настало время других стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что если президент РФ Владимир Путин выиграет войну, то это усилит угрозу для территорий НАТО. Также Писториус предположил, что Европе, возможно, потребуется компенсировать Украине недостающую американскую помощь.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что она не представляет угрозы для государств НАТО, но ответит на действия, которые могут поставить под угрозу ее интересы. Также ранее Путин отметил, что Россия не стремится к военному противостоянию с НАТО, но готова к нему в случае необходимости.