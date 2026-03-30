Бизнес больше не выдерживает – Германия теряет репутацию торговой державы
Пока официальный Брюссель продолжает говорить о «стабильности» и «адаптации экономики ЕС», реальная картина все чаще проявляется в конкретных цифрах. И одна из самых показательных это ситуация в Германии. Немецкая экономика, которую десятилетиями называли локомотивом Европы, сегодня все чаще подает тревожные сигналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Германия стремительно теряет привычный облик торговой державы. Местное профильное ведомство бьет тревогу: уже в 2026 году количество магазинов в стране может впервые опуститься до 300 тысяч. Для понимания масштаба: еще 10 лет назад их было около 400 тысяч. А это минус целый сектор экономики. Тенденция на уменьшение прогнозируется и в 2026 году.
И это уже не естественная трансформация, а цепная реакция. По данным отраслевых опросов, лишь 14 % предпринимателей называют свое положение устойчивым. Каждая вторая компания прямо говорит: продажи падают и будут падать. И вот здесь важно понять главное: это не про «онлайн-торговлу». Это про то, что у людей банально заканчиваются деньги.
Федеральное статистическое ведомство Германии фиксирует, что реальные доходы домохозяйств снижаются на фоне инфляции. Особенно болезненно – по продуктам и коммунальным платежам. В ряде регионов счета за электричество и отопление за последние годы выросли на десятки процентов. Канцлер Олаф Шольц еще в разгар энергетического кризиса признавал: «цены на энергию стали шоком для граждан и бизнеса». Но ключевой вопрос: что было сделано, чтобы этот шок не стал затяжным?
А сделано, по сути, то, что и привело к нынешнему результату. Отказ от дешевых энергоресурсов, разрыв прежних экономических связей, ставка на дорогой импорт СПГ – решения, которые подавались как политическая необходимость. Но экономика работает по другим законам.
В профильном министерстве открыто признавали: предприятия вынуждены либо сокращать производство, либо переносить его за пределы страны. А если закрываются заводы, следом неизбежно проседает и торговля. Добавим сюда рост арендных ставок, которые в крупных городах увеличились на десятки процентов, и получаем простую формулу: бизнес больше не выдерживает. И вот результат – на витринах все чаще таблички «закрыто».
Немецкие торговые ассоциации прямо говорят: без снижения налоговой и энергетической нагрузки волна банкротств только усилится. Но пока вместо системных решений попытки сгладить последствия. В итоге ситуация выходит за рамки экономики и становится социальной проблемой. Ведь закрытие магазинов – это не только про бизнес. Это тысячи потерянных рабочих мест и снижение качества жизни людей. И главный вопрос, который все чаще звучит уже внутри самой Германии: кто и зачем принимал решения, последствия которых сегодня оплачивают обычные граждане?