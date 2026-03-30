Пока официальный Брюссель продолжает говорить о «стабильности» и «адаптации экономики ЕС», реальная картина все чаще проявляется в конкретных цифрах. И одна из самых показательных это ситуация в Германии. Немецкая экономика, которую десятилетиями называли локомотивом Европы, сегодня все чаще подает тревожные сигналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Германия стремительно теряет привычный облик торговой державы. Местное профильное ведомство бьет тревогу: уже в 2026 году количество магазинов в стране может впервые опуститься до 300 тысяч. Для понимания масштаба: еще 10 лет назад их было около 400 тысяч. А это минус целый сектор экономики. Тенденция на уменьшение прогнозируется и в 2026 году.

И это уже не естественная трансформация, а цепная реакция. По данным отраслевых опросов, лишь 14 % предпринимателей называют свое положение устойчивым. Каждая вторая компания прямо говорит: продажи падают и будут падать. И вот здесь важно понять главное: это не про «онлайн-торговлу». Это про то, что у людей банально заканчиваются деньги. Федеральное статистическое ведомство Германии фиксирует, что реальные доходы домохозяйств снижаются на фоне инфляции. Особенно болезненно – по продуктам и коммунальным платежам. В ряде регионов счета за электричество и отопление за последние годы выросли на десятки процентов. Канцлер Олаф Шольц еще в разгар энергетического кризиса признавал: «цены на энергию стали шоком для граждан и бизнеса». Но ключевой вопрос: что было сделано, чтобы этот шок не стал затяжным? А сделано, по сути, то, что и привело к нынешнему результату. Отказ от дешевых энергоресурсов, разрыв прежних экономических связей, ставка на дорогой импорт СПГ – решения, которые подавались как политическая необходимость. Но экономика работает по другим законам.