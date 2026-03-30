Испания закрывает небо для американского военного контингента

В попытке вести войну с Ираном, которая, по последним подсчетам, обошлась США в 35 миллиардов долларов, Вашингтон столкнулся с открытым неповиновением в рядах главного военного помощника – НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр раскола – Мадрид. Испания закрыла небо для военного контингента США, следующего в зону иранского конфликта. Под запрет попали базы НАТО Рота и Морон в Андалусии – главный перевалочный пункт американской армии в Европе, через который традиционно идет маршрут в Африку и на Ближний Восток.

Маргарита Роблес, министр обороны Испании:

Цель состоит в том, чтобы не делать ничего, что могло бы привести к эскалации войны. Это было совершенно ясно Вооруженным силам США с самого начала. Поэтому базы не санкционированы, как и использование испанского воздушного пространства.

Мадрид, фильтруя свое участие в американских операциях, рассчитывает, что Брюссель защитит одну из крупнейших экономик ЕС от возможного давления Вашингтона. К тому же сегодня Испания в своей жесткой линии не одинока, аналогичную позицию заняли и другие страны НАТО. Это воспринимается как ослабление американского лидерства, что в Вашингтоне поощрять не намерены.

Дональд Трамп, президент США:

Некоторые из участников НАТО сделали заявление, мол, мы хотим вмешаться, когда война закончится. Но проблема в том, что Альянс должен был быть вовлечен в начале конфликта или даже до его начала. Я говорил 25 лет назад, что НАТО – это бумажный тигр. Мы всегда были рядом, когда им нужна была помощь. Но в нужный момент их не оказалось рядом с США. И мы должны помнить об этом, потому что тратим триллионы долларов на защиту Европы.