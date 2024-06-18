В Польше разработали новые правила применения оружия военными

Они дают солдатам свободу и дополнительные инструменты якобы для защиты от нападений мигрантов. В частности, силовиков хотят освободить от уголовной ответственности за «преступление, совершенное в особых условиях». По сути, Варшава намеревается официально освободить военных от ответственности за беспредел, который они творят на границе, позволив безнаказанно калечить и убивать людей.

Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные местными СМИ кадры с силовиками, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу беженцам. На защиту солдат встал министр обороны. Он потребовал оправдать их и изменить законодательство, чтобы избежать подобных случаев.