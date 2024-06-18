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Девять человек погибли из-за сильных ливней и оползней в Китае

18 июня 2024 10:40
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Девять человек стали жертвами непогоды на юге Китая. Затяжные ливни привели к масштабному разливу рек. В некоторых районах за сутки выпало более 300 миллиметров осадков. Под воду ушли города и поля, размыты оказались несколько шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девять человек погибли из-за сильных ливней и оползней в Китае-1

В провинции Шаньдун многие жители оказались в ловушке. Для их эвакуации власти направили команды спасателей, которые вывозят людей на лодках и вертолетах. В операции участвуют около 10 тысяч специалистов. 17 человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что бурные потоки снесли несколько мостов. В городе Мэйчжоу из-за размытого берега в реку рухнул дом. Многочисленные оползни перекрыли десятки трасс. Работа по их расчистке идет почти круглосуточно, задействовано около тысячи единиц спецтехники.

# Погода # Новости Китая

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