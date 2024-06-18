Hürriyet: Турция помогла РФ предотвратить еще один теракт после «Крокуса»

Турецкие службы безопасности предотвратили второй теракт в Москве, обратившись к российским коллегам после атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом пишет ТАСС.

Группировка «Вилаят Хорасан», аффилированная с террористической организацией ИГИЛ, собиралась совершить нападение на переполненный торговый центр.

В Турции отслеживали их деятельность, что привело к предотвращению теракта и налаживанию контакта с Россией. Напоминается о теракте 22 марта в Подмосковье, где погибли 144 человека, и связи исполнителей с украинскими националистами.