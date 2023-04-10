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В Польше растёт число людей с инфекционными заболеваниями

10 апреля 2023 07:24
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Новости Польши. В Польше растет число людей с инфекционными заболеваниями. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы проблема только обострится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше растёт число людей с инфекционными заболеваниями-1

Среди причин тревожной тенденции специалисты отмечают снижение уровня вакцинации и, как следствие, невозможность сформировать коллективный иммунитет. В свою очередь жители Польши говорят о недоверии к сектору здравоохранения страны, из-за чего пускают ситуацию на самотек. Это засвидетельствовал опрос, проведенный местным интернет-ресурсом.

# Вирусные заболевания # Новости Польши # Фотофакт

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