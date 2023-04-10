В Польше растёт число людей с инфекционными заболеваниями

Новости Польши. В Польше растет число людей с инфекционными заболеваниями. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы проблема только обострится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди причин тревожной тенденции специалисты отмечают снижение уровня вакцинации и, как следствие, невозможность сформировать коллективный иммунитет. В свою очередь жители Польши говорят о недоверии к сектору здравоохранения страны, из-за чего пускают ситуацию на самотек. Это засвидетельствовал опрос, проведенный местным интернет-ресурсом.