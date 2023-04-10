CNN: Киев пересмотрел военные планы после утечки секретной информации Пентагона по Украине

Слитые в открытый доступ засекреченные документы США о контрнаступательной операции ВСУ, численности и расстановке сил украинской армии в зоне СВО и другие данные по Украине вынудили Киев изменить военные планы.

О каких конкретно изменениях и насколько глобально планы изменились, не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на CNN. Эти секретные документы дают представление о том, как американские разведуправления шпионят за союзниками и противниками, заявили в эфире телеканала. Отмечается, что официальные лица теперь опасаются, что утечка засекреченных данных способна поставить под угрозу отношения с некоторыми государствами. В открытый доступ попали также материалы по Ближнему Востоку, Китаю, а также документы о терроризме.

Как сообщалось, в Пентагоне заявили, что оборонное ведомство Штатов проверяет подлинность слитых материалов.