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Зарубежные эксперты не доверяют статистике – в экономике всё крайне нестабильно

10 апреля 2023 06:16
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Мировые эксперты против статистики. Цены на продовольствие замедлили рост, но специалисты советуют не воспринимать тенденцию всерьез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные эксперты не доверяют статистике – в экономике всё крайне нестабильно-1

По словам экспертов, изменение цен крайне незначительно. И в большинстве случаев не превышает и пары процентов. К тому же назвать процесс закономерным нельзя. Стоимость продуктовой корзины за рубежом остается высокой из-за проблем в логистике после санкционной политики Запада. А потому разжимать пояса экономии пока рано, считают специалисты.

# Международная политика # Фотофакт

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