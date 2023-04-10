Зарубежные эксперты не доверяют статистике – в экономике всё крайне нестабильно

Мировые эксперты против статистики. Цены на продовольствие замедлили рост, но специалисты советуют не воспринимать тенденцию всерьез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, изменение цен крайне незначительно. И в большинстве случаев не превышает и пары процентов. К тому же назвать процесс закономерным нельзя. Стоимость продуктовой корзины за рубежом остается высокой из-за проблем в логистике после санкционной политики Запада. А потому разжимать пояса экономии пока рано, считают специалисты.