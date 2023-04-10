Маск отказался удалять пост Медведева о судьбе Украины

Владелец Twitter Маск отказался удалить запись зампреда Совбеза РФ Медведева об Украине после призыва это сделать со стороны пользователя. Американский бизнесмен посоветовал подписчикам принимать самостоятельные решения.

Сообщается, что речь идет о высказывании Медведева о судьбе Украины, пишет ТАСС. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации в субботу, 8 апреля, заявил, что она никому не нужна и исчезнет как страна. Медведев отметил, что Украина не только не нужна США, Европе, России и другим государствам, но и самим ее гражданам. Он отметил, что с властей рядовые американцы рано или поздно спросят: почему США оказывают помощь государству, к которому обычные люди не имеют отношения в то время, когда в собственной стране глобально стоят вопросы инфляции, безработицы и многие другие. И тогда уже случится не захват Капитолия, который произошел в 2021 году, а вещи намного серьезнее, заявил Медведев. По его словам, не будут долго жить в постоянном страхе и нищете и сами украинцы в обмен на «мутную европейскую перспективу». Массовая интеграция уже происходит, ведь государство с нацистской верхушкой вызывает вопросы у граждан.

В ответ на жалобу пользователя удалить такой пост, Маск ответил, что не будет ни продвигать, ни ограничивать аккаунты правительственных структур РФ. Пресекаться будут попытки обмана системы.