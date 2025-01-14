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Лавров заявил, что нищета в США встречается на каждом шагу

14 января 2025 11:45
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в США есть много проблем, а вне центральной части страны бедность встречается на каждом шагу. Об этом пишет ТАСС.

Лавров заявил, что нищета в США встречается на каждом шагу-1

Фото: kremlin.ru

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам работы русской дипмиссии в 2024 году, имея в виду саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

# Международная политика

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