В Раде Украины решили усилить мобилизацию за счет инвалидов

В Верховную раду Украины внесен проект закона, по которому инвалиды и те, кто ухаживает за ними, могут быть привлечены к военной службе по призыву при мобилизации с их согласия. Об этом пишет ТАСС.

В проекте также уточняются категории лиц женского пола, освобожденных от призыва. С февраля 2022 года в Украине проводится всеобщая мобилизация, и власть стремится не дать мужчинам избежать службы. Большинство юношей не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий. В связи с этим мобилизация вызывает много скандалов, а правоохранители часто сообщают о том, что пресекают попытки незаконно вывезти призывников из страны.