На Филиппинах жертвами стихии стали 9 человек. Тайфун «Молаве» называют сильнейшим в стране за 20 лет

Жертвами мощного тайфуна «Молаве» на Филиппинах стали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране разрушены около 100 дорог. Серьезно пострадало сельское хозяйство. Предварительно местные власти оценили ущерб в 9 миллионов долларов.

Стихия бушует и во Вьетнаме. Из городов эвакуированы более миллиона жителей. Около 30 человек числятся пропавшими без вести, еще как минимум двое погибли. Сильный ветер, скорость которого достигает 135 км/час, сносит крыши и валит деревья. В некоторых регионах нарушена подача электричества. Закрыты школы и фабрики. Отменены десятки авиарейсов.