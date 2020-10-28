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На Филиппинах жертвами стихии стали 9 человек. Тайфун «Молаве» называют сильнейшим в стране за 20 лет

28 октября 2020 13:54
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Жертвами мощного тайфуна «Молаве» на Филиппинах стали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране разрушены около 100 дорог. Серьезно пострадало сельское хозяйство. Предварительно местные власти оценили ущерб в 9 миллионов долларов.  

На Филиппинах жертвами стихии стали 9 человек. Тайфун «Молаве» называют сильнейшим в стране за 20 лет-1

На Филиппинах жертвами стихии стали 9 человек. Тайфун «Молаве» называют сильнейшим в стране за 20 лет-3

Стихия бушует и во Вьетнаме. Из городов эвакуированы более миллиона жителей. Около 30 человек числятся пропавшими без вести, еще как минимум двое погибли. Сильный ветер, скорость которого достигает 135 км/час, сносит крыши и валит деревья. В некоторых регионах нарушена подача электричества. Закрыты школы и фабрики. Отменены десятки авиарейсов.  

На Филиппинах жертвами стихии стали 9 человек. Тайфун «Молаве» называют сильнейшим в стране за 20 лет-6

Тайфун «Молаве» уже называют сильнейшим в стране за последние 20 лет.   

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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