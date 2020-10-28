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Не согласны с введением комендантского часа. В испанской Севилье протестующие устроили погромы

28 октября 2020 13:20
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Новости мира. Мир устал от карантина. Массовые акции протеста против ограничительных мер охватывают новые города чуть ли не каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Протестующие бросались камнями, жгли дымовые шашки. В Риме полиция разогнала митинг против карантина

Не согласны с введением комендантского часа. В испанской Севилье протестующие устроили погромы-1

Так, в испанской Севилье около 100 человек устроили на улицах погромы. Демонстранты не согласны с введением комендантского часа в городе. Большая часть протестующих – молодежь. Они блокировали дороги, взрывали фейерверки и петарды, а также бросали камни в проезжающие мимо автомобили.  

Не согласны с введением комендантского часа. В испанской Севилье протестующие устроили погромы-4

В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.  

# Акции протеста # Фотофакт

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