Не согласны с введением комендантского часа. В испанской Севилье протестующие устроили погромы

Новости мира. Мир устал от карантина. Массовые акции протеста против ограничительных мер охватывают новые города чуть ли не каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в испанской Севилье около 100 человек устроили на улицах погромы. Демонстранты не согласны с введением комендантского часа в городе. Большая часть протестующих – молодежь. Они блокировали дороги, взрывали фейерверки и петарды, а также бросали камни в проезжающие мимо автомобили.