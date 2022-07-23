Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

Все данные о поставках будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита. В ночь на 18 июня Вильнюс прекратил перевозку в российскую область товаров, подпадающих под санкции ЕС. Запрет распространялся почти на половину транзитных грузов, в частности, на строительные материалы и металлы. С 11 июля Литва расширила перечень товаров, включив в санкционный список цемент, древесину, химическую и другую продукцию. Россия пригрозила Вильнюсу «жесткими ответными мерами» в случае сохранения односторонних ограничений.