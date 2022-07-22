Время экономить. Жителей Германии призывают меньше пользоваться душем

Новости Германии. Время экономить. С таким призывом к населению обратились власти Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущей зимой страна может столкнуться с острым дефицитом газа. Поэтому уже сейчас нужно ограничивать его потребление. Например, жителям советуют реже пользоваться кондиционерами, сократить время приема душа, а с приходом холодов меньше отапливать квартиры. Стоит отметить, что Германия – самый крупный потребитель российского газа в Европе, а местные хранилища заполнены только на 65 %.