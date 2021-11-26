В Польше на улицы вышли женщины с требованием помочь беженцам, застрявшим на границе

Новости Польши. Многолюдные акции в защиту беженцев проходят в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Многолюдные акции в защиту беженцев проходят в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В приграничном городе Хайнувка на улицы вышли сотни женщин с требованием предоставить людям, которые застряли на границе, всю необходимую помощь, обеспечить продуктами и допустить к ним врачей.
Местным жителям приходится обманным путем проходить кордоны карателей, чтобы помогать беженцам, которые прячутся в лесах. Напомним, из-за введенного режима ЧП доступ к линии границы запрещен.
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