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В Польше на улицы вышли женщины с требованием помочь беженцам, застрявшим на границе

26 ноября 2021 11:19
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Новости Польши. Многолюдные акции в защиту беженцев проходят в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше на улицы вышли женщины с требованием помочь беженцам, застрявшим на границе-1

В приграничном городе Хайнувка на улицы вышли сотни женщин с требованием предоставить людям, которые застряли на границе, всю необходимую помощь, обеспечить продуктами и допустить к ним врачей.  

В Польше на улицы вышли женщины с требованием помочь беженцам, застрявшим на границе-4

Местным жителям приходится обманным путем проходить кордоны карателей, чтобы помогать беженцам, которые прячутся в лесах. Напомним, из-за введенного режима ЧП доступ к линии границы запрещен.  

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# Акции протеста # Фотофакт

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