В Польше может остановить работу единственный ядерный реактор. В чём причина?

Люди жалуются на низкую заработную плату, прожить на которую сегодня в стране трудно. Работники уходят в поисках лучших условий и зарплат. Тем более, что предложений на рынке труда хватает. В связи с этим эксперты высказывают опасения: остановка работы реактора в одночасье приведет к нехватке радиоизотопов. А это значит, что пациенты могут остаться без необходимого лечения и диагностики, например, заболеваний костей.