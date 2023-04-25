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В Польше может остановить работу единственный ядерный реактор. В чём причина?

25 апреля 2023 13:48
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Новости Польши. В Польше может остановиться единственный в стране ядерный реактор. Причина – массовые увольнения сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше может остановить работу единственный ядерный реактор. В чём причина?-1

Люди жалуются на низкую заработную плату, прожить на которую сегодня в стране трудно. Работники уходят в поисках лучших условий и зарплат. Тем более, что предложений на рынке труда хватает. В связи с этим эксперты высказывают опасения: остановка работы реактора в одночасье приведет к нехватке радиоизотопов. А это значит, что пациенты могут остаться без необходимого лечения и диагностики, например, заболеваний костей.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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