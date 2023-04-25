Лаборатория с образцами опасных заболеваний захвачена боевиками в Судане

В ходе конфликта в Судане военизированные формирования одной из враждующих сторон установили свой порядок над одной из основных государственных лабораторий, где хранятся экземпляры опасных инфекций, пишет РИА Новости. В их числе полиомиелит и корь.

Ситуация чрезвычайно опасная, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения в Судане Нима Саид Абид. При этом он добавил, что в результате перехода в руки одной из конфликтующих сторон лаборатория создает колоссальную биологическую опасность для населения.