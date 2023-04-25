Новый финансовый кризис! У UBS вдвое сократилась прибыль

Новости Швейцарии. Банковский сектор Швейцарии терпит убытки. Прибыль UBS вдвое сократилась в первом квартале 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам исполнительного директора компании, сейчас она испытывает значительные финансовые трудности.

Напомним, проблемы у UBS начались после объединения с еще одним финансовым учреждением – Credit Suisse. В связи с этим эксперты ожидают, что вскоре UBS Group в попытке избежать банкротства будет вынужден отказаться от своего бывшего конкурента, а теперь партнера. Но пока директор подобных заявлений не делал, а лишь спрогнозировал для банка непростые времена.