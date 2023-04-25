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Новая волна массовых увольнений началась в Disney из-за финансовых трудностей

25 апреля 2023 12:30
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Новости США. Крупнейший в мире медиаконгломерат индустрии развлечений снова сокращает сотрудников. Вторая волна увольнений началась в компании Disney, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая волна массовых увольнений началась в Disney из-за финансовых трудностей-1

Причиной ожидаемо стали финансовые трудности. План о сокращении штата представили еще в феврале. Как рассказали в руководстве, целью реорганизации является создание более рационального подхода к ведению бизнеса. Первый этап увольнений завершился в конце марта. Третий запланирован на май. После его завершения в компании должны освободиться порядка 4 тысяч рабочих мест.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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