Новая волна массовых увольнений началась в Disney из-за финансовых трудностей

Новости США. Крупнейший в мире медиаконгломерат индустрии развлечений снова сокращает сотрудников. Вторая волна увольнений началась в компании Disney, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной ожидаемо стали финансовые трудности. План о сокращении штата представили еще в феврале. Как рассказали в руководстве, целью реорганизации является создание более рационального подхода к ведению бизнеса. Первый этап увольнений завершился в конце марта. Третий запланирован на май. После его завершения в компании должны освободиться порядка 4 тысяч рабочих мест.