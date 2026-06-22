В канцелярии премьер-министра Великобритании началась работа над возможной передачей власти

Британский премьер Кир Стармер оказался на грани политического краха. По данным The Guardian, его канцелярия уже начала подготовку к возможной передаче власти. Ожидается, что 22 июня глава правительства может объявить о своей отставке. В противном случае его публично попросят уйти на заседании Кабинета министров 23 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующий премьер стремительно теряет поддержку. Свыше 100 депутатов-лейбористов открыто призывают главу правительства уйти. Его рейтинг одобрения упал до минус 42 пунктов. А по данным опросов, 57 % британцев хотят его отставки. Главным преемником Страмера называют Энди Бернема, мэра Большого Манчестера. 19 июня он победил на довыборах в округе Мейкерфилд. Это внеочередное голосование, которое назначают, когда парламентарий досрочно оставляет мандат. Бернем заручился поддержкой почти 55 % избирателей. Поскольку в британской системе премьером может стать только действующий депутат, возвращение Бернема в парламент автоматически открывает ему путь к борьбе за пост главы правительства. Известно, что команда Стармера уже провела переговоры со сторонниками Бернема о передаче полномочий. Переход власти может занять минимум месяц.