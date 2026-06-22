На Даунинг-стрит нынче не до чаепитий. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 июня он официально объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. На прощание Стармер установил антирекорд – он стал самым непопулярным премьером в новейшей истории Британии. По данным опросов, его рейтинг одобрения обрушился до минус 47 пунктов, а 57% британцев требовали его отставки. Кир Стармер возглавлял кабмин Великобритании почти два года.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

Моя партия задала мне вопрос: способен ли я наилучшим образом возглавить ее на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ от моих коллег в парламенте и принимаю его с достоинством. Каждое мое решение было продиктовано стремлением поставить на первое место интересы страны, которую я люблю. Поэтому я принял решение уйти с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я уведомил Его Величество Короля о своем намерении. Отставка Стармера происходит на фоне затяжного экономического кризиса в Великобритании. Инфляция – почти 3%, рост ВВП – около ноля, госдолг уже превысил 4 триллиона долларов. При этом Лондон за последние 4 года потратил на украинский конфликт почти 22 миллиарда долларов. Эксперты говорят: эти деньги могли пойти на понижение коммунальных тарифов в стране, строительство жилья и поддержку здравоохранения. Усугубляет картину миграционный кризис. С начала 2026 года почти 10 тысяч нелегалов пересекли Ла-Манш на лодках и достигли берегов Британии. На этом фоне, согласно опросам, почти 80% англичан вынуждены существенно урезать расходы.

Честно говоря, я рад. Пора что-то менять. Похоже, вся страна так думает – все только и говорят, какой он никчемный. Я, кстати, изначально не за лейбористов был, но теперь переживаю, как бы с новым премьером не стало еще хуже. Из огня да в полымя, как говорится.

Я думаю, это хорошо, потому что я живу здесь 18 лет. Когда я переехал, страна была прекрасной: можно было работать, жить, делать что хочешь. Сейчас же ты просто работаешь как раб, а денег нет. Честно говоря, страна уже пару лет катится вниз.

Пожалуй, самый меткий комментарий происходящему дал главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри. На странице в соцсетях, которую ведут от имени знаменитого обитателя резиденции, появилась фотография как Ларри сидит у миски с кормом. А подпись к посту гласит: «Неважно, уйдет Стармер или нет, главное, что я сытый».

В этой фразе вся суть британской демократии: политики приходят и уходят, обещая перемены, а базовые потребности общества так и остаются не закрытыми. И эту картину кот Ларри, который служит в резиденции с 2011 года, наблюдает уже в шестой раз. Кир Стармер останется на посту главы правительства до тех пор, пока не будет избран его преемник, который должен приступить к работе в сентябре. Выдвижение кандидатов на пост нового лидера Лейбористской партии стартует 9 июля.