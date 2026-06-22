Иран заявил о согласовании нескольких решений на переговорах с США

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном в Швейцарии завершился со счетом 1:0 – в пользу Тегерана. Встреча длилась до глубокой ночи и ознаменовалась публичной демонстрацией силы со стороны Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едва стороны начали диалог, как президент США Дональд Трамп опубликовал пост с угрозой новых ударов по Ирану. Делегация Тегерана в знак протеста покинула зал. Переговоры прервались. Иран потребовал извинений от Трампа. Позже обсуждения продолжились через посредников.

«Разве они не думают, что если бы их угрозы имели хоть какой-то эффект, они бы не достигли отчаяния сегодня? Мы не воспринимаем угрозы американцев как что-то важное. Им лучше быть осторожными с заявлениями, наши Вооруженные силы готовы ответить иначе. Что бы они ни обсуждали, мы должны действовать».

По итогу Тегеран согласовал снятие ограничений на экспорт нефти, разблокировку части замороженных активов и запуск масштабного плана восстановления и развития Ирана. США получили свободу судоходства и линию связи по Ормузскому проливу. Все остальное, включая ядерную программу, Тегеран намерен обсудить позже и только при условии, если Израиль прекратит бомбить Ливан. Для этого создана группа по урегулированию конфликтов в Ливане с участием Бейрута. Стороны утвердили дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней.