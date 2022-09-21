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При взрыве жилого дома в Чикаго пострадали 8 человек

21 сентября 2022 10:00
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Новости США. Восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве жилого дома в Чикаго пострадали 8 человек-1

Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Взрывной волной был практически снесен один этаж. Упавшие обломки повредили несколько припаркованных автомобилей. Полиция оцепила район ЧП и эвакуировала жильцов соседнего дома. Пока неизвестна причина взрыва. Сейчас расследованием занимаются специалисты. На месте происшествия работают саперы и спецслужбы.

# Взрыв # Новости США # Фотофакт

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