В подмосковном «Крокус Сити Холле» совершён крупнейший теракт! Уже десятки погибших и более 100 пострадавших

В подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен один из крупнейших терактов. Есть погибшие. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. На эту минуту точных данных нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен один из крупнейших терактов. Есть погибшие. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. На эту минуту точных данных нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные автоматами террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где сегодня вечером должен был состояться концерт группы «Пикник», и начали расстрел людей. После стрельбы произошло два взрыва. По поступающим к нам сообщениям, треть здания сейчас в огне, в нем остаются люди, ожидающие помощи.
Информация обновляется буквально каждые несколько секунд. На месте атаки работают экстренные службы и бойцы спецподразделений. По тревоге подняты ОМОН и СОБР, на борьбу с огнем направлены вертолеты. Создан оперативный штаб.
Первые выстрелы из автомата прозвучали в холле концертного зала примерно в 21 час. Несколько вооруженных людей в бронежилетах убили охранников и забаррикадировали центральные входы и выходы, после чего открыли огонь на поражение по зрителям, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник».
Администрация концертного зала оперативно смогла вывести часть зрителей из здания, которые направились в ближайшее метро. Но часть зрителей остались внутри и до сих пор там находятся.
Сразу после стрельбы, по словам очевидцев, они услышали несколько взрывов и в здании вспыхнул пожар, который до сих пор пытаются потушить силами МЧС с помощью вертолетов. На месте работают все оперативные службы, территория оцеплена, и власти Москвы и Московской области пока не сообщают о числе пострадавших.
Куда делись боевики с оружием, пока неизвестно. В Москве по распоряжению мэра столицы отменены все развлекательные и увеселительные мероприятия, создан единый помощи всем пострадавшим.
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с чудовищным терактом под Москвой.