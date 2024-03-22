Поляки не верят, что правительство Туска выполнит предвыборные обещания – соцопрос

Поляки больше не верят, что правительство Туска сможет выполнить предвыборные обещания. Об этом говорят данные опроса, проведенного европейской компанией по исследованию общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне первых 100 дней работы нового кабмина жителей страны спросили, сможет ли он воплотить в жизнь все задуманное. Результат для нынешней власти оказался более чем тревожный. Подавляющее большинство, почти 71 % поляков считают, что все обещания не будут выполнены. При этом правительство Туска нашло объяснение этому. Мол, ему мешает идти к намеченной цели множество проблем, оставленных в наследство предшественниками. Это рекордный долг, вездесущая коррупция, ангажированные СМИ, хаос в судах и беспорядок в сельском хозяйстве.