Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с чудовищным терактом под Москвой

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем неповинных людей, которому не может быть никакого оправдания», – говорится в соболезновании.

Президент Беларуси выразил убеждение, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. Глава государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим. Сообщается, что в эти минуты российский спецназ приступил к штурму здания, где, вероятно, остаются боевики.