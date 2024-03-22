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Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с чудовищным терактом под Москвой

22 марта 2024 19:46
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В связи с чудовищным терактом соболезнование Президенту России Владимиру Путину выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с чудовищным терактом под Москвой-1

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем неповинных людей, которому не может быть никакого оправдания», – говорится в соболезновании.

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с чудовищным терактом под Москвой-4

Президент Беларуси выразил убеждение, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. Глава государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим. Сообщается, что в эти минуты российский спецназ приступил к штурму здания, где, вероятно, остаются боевики.

# Теракт # Новости России

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