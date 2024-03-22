Военные РФ нанесли массированные удары по объектам энергетики и ВПК Украины

Военные РФ сообщили о серии ударов по объектам энергетики и боевой инфраструктуре Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Указано, что объекты были поражены успешно, в том числе уничтожены вооружения и выведены из строя предприятия военного назначения.

В промежутке между 16 и 22 марта было нанесено 49 ударов, в том числе с применением сверхзвуковых ракет «Кинжал».

Энергетические компании Украины сообщили о значительных повреждениях и отключениях электроэнергии в разных регионах, в том числе об отключении Днепрогэс и взрывах в нескольких районах. По данным координатора Николаевского подполья, от нанесенных ударов также пострадали военные аэродромы.