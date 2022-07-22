В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти

Новости России. В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животное неожиданно появилось в одном из дворов частного дома, где в этот момент играли дети, и накинулось на ребенка. Другие ребята успели убежать. Примат буквально растерзал девочку, искусав ей руки и ноги.