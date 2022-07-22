В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти

Новости России. В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Животное неожиданно появилось в одном из дворов частного дома, где в этот момент играли дети, и накинулось на ребенка. Другие ребята успели убежать. Примат буквально растерзал девочку, искусав ей руки и ноги.
На помощь прибежали очевидцы, которым удалось вырвать ребенка из лап хищника. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Известно, что у хозяина обезьяны немало экзотических животных. Сообщается, что врачи диагностировали у ребенка большую потерю крови. Однако сейчас жизни девочки ничего не угрожает.