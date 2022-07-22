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В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти

22 июля 2022 07:56
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Новости России. В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти-1

Животное неожиданно появилось в одном из дворов частного дома, где в этот момент играли дети, и накинулось на ребенка. Другие ребята успели убежать. Примат буквально растерзал девочку, искусав ей руки и ноги.

В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти-4

На помощь прибежали очевидцы, которым удалось вырвать ребенка из лап хищника. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Известно, что у хозяина обезьяны немало экзотических животных. Сообщается, что врачи диагностировали у ребенка большую потерю крови. Однако сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

# Нападение # Новости России # Фотофакт

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