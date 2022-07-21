Канадцы не могут позволить себе мясо. Уровень инфляции в стране – 8% впервые за 40 лет

Как сообщило Национальное управление статистики в стране, в основном подорожал бензин. За год его стоимость взлетела более чем на 54 %. Впрочем, это далеко не единственное повышение. Цены на продукты питания в среднем выросли на 30 %. А мясо не могут себе позволить уже большинство канадцев. Как заявили в статуправлении, стоимость товаров и услуг в стране уже давно обогнали зарплаты людей.

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