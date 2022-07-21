Огромные проценты по кредитам и банкротство фирм. Польша на грани экономического краха

Новости Польши. Польская экономика оказалась на грани банкротства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила группа финансовых экспертов в статье, опубликованной в местных СМИ. Ярким свидетельством тому называют большие задолженности по платежам, возникшие у большинства компаний страны.

Как показал анализ финансовой отчетности, многие задерживают, а некоторые и вовсе уже не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, аренду и зарплату своим работникам. Участились проблемы с расчетами между фирмами. По мнению аналитиков, признаком надвигающегося экономического краха стало и отсутствие инвестиций. Убивает в Польше бизнес и банковская политика. Компаниям приходится выплачивать громадные проценты по кредитам. Они не выдерживают этой нагрузки, объявляя себя банкротом. Усугубляет ситуацию и неверие в то, что правительство способно найти эффективные меры по выходу из тупика. По словам экспертов, положение дел будет только ухудшаться.

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