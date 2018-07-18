Более 240 рек вышли из берегов: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Китая. На страну обрушились сильные ливни, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 240 рек вышли из берегов. Над одной из них в провинции Сычуань в результате стихии смыло крупный мост. Для откачки воды работу дамб пришлось перевести в экстренный режим.