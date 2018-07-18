Прямой эфир

Более 240 рек вышли из берегов: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности

18 июля 2018 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. На страну обрушились сильные ливни,  объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 240 рек вышли из берегов: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности-1

Более 240 рек вышли из берегов. Над одной из них в провинции Сычуань в результате стихии смыло крупный мост. Для откачки воды работу дамб пришлось перевести в экстренный режим.

Более 240 рек вышли из берегов: в Китае объявлен оранжевый уровень опасности-4


Проливные дожди привели к оползням, в результате заблокированы сотни дорог. Стихия не пожалела и столицу Китая – в городе нарушено движение транспорта, некоторые улицы затоплены, а в аэропорту Пекина отменены более 140 рейсов.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании родителям могут разрешить редактировать гены детей
18 июля 2018 14:39

В Великобритании родителям могут разрешить редактировать гены детей

Первая и последняя встреча. В Таиланде спасённые из пещеры дети пообщаются с журналистами
18 июля 2018 14:19

Первая и последняя встреча. В Таиланде спасённые из пещеры дети пообщаются с журналистами

Япония и ЕС подписали крупнейшее в истории соглашение о свободной торговле. Что будут экспортировать страны?
18 июля 2018 14:15

Япония и ЕС подписали крупнейшее в истории соглашение о свободной торговле. Что будут экспортировать страны?