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В переводе означает «новый день». Мусульмане всего мира отмечают Навруз

21 марта 2021 12:33
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Мусульмане всего мира отмечают Навруз – день прихода весны по солнечному календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название праздника имеет иранские корни и в переводе с фарси означает «новый день».

В переводе означает «новый день». Мусульмане всего мира отмечают Навруз-1

Поздравление в честь праздника президенту Ирана и народу этой страны направил Александр Лукашенко, пожелав мира, здоровья и благополучия. Белорусский лидер также выразил убеждение, что Иран продолжит путь укрепления и прогрессивного развития независимого государства.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Хасан Рухани # Фотофакт

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