В переводе означает «новый день». Мусульмане всего мира отмечают Навруз

Мусульмане всего мира отмечают Навруз – день прихода весны по солнечному календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название праздника имеет иранские корни и в переводе с фарси означает «новый день».
Мусульмане всего мира отмечают Навруз – день прихода весны по солнечному календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Название праздника имеет иранские корни и в переводе с фарси означает «новый день».
Поздравление в честь праздника президенту Ирана и народу этой страны направил Александр Лукашенко, пожелав мира, здоровья и благополучия. Белорусский лидер также выразил убеждение, что Иран продолжит путь укрепления и прогрессивного развития независимого государства.