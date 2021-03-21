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Ущерб оценили в 72 тысячи долларов. В Киеве закидали петардами офис Зеленского

21 марта 2021 11:45
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Новости Украины. Беспорядки у офиса Зеленского в Киеве. 20 марта около тысячи радикалов пришли к администрации президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они забросали здание петардами, разбили стекла и расписали нецензурными надписями фасад.

Ущерб оценили в 72 тысячи долларов. В Киеве закидали петардами офис Зеленского-1

Затем начали кидать в окна дымовые шашки и попытались поджечь табличку с надписью «Президент Украины» у главного входа. Протестующие требовали освобождения одесского активиста Сергея Стерненко. Полиция практически не вмешивалась в происходящее.

Ущерб оценили в 72 тысячи долларов. В Киеве закидали петардами офис Зеленского-4

А сегодня, 21 марта, стало известно, что события квалифицированы как хулиганство. Нанесенный в ходе беспорядков ущерб оценили в 72 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

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