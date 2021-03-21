Ущерб оценили в 72 тысячи долларов. В Киеве закидали петардами офис Зеленского

Новости Украины. Беспорядки у офиса Зеленского в Киеве. 20 марта около тысячи радикалов пришли к администрации президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они забросали здание петардами, разбили стекла и расписали нецензурными надписями фасад.

Затем начали кидать в окна дымовые шашки и попытались поджечь табличку с надписью «Президент Украины» у главного входа. Протестующие требовали освобождения одесского активиста Сергея Стерненко. Полиция практически не вмешивалась в происходящее.