В Лондоне более 30 человек задержаны на протестах против коронавирусных ограничений

Новости Великобритании. Волна беспорядков прокатилась по ряду европейских государств. В Лондоне на улицы вышли несколько тысяч человек, недовольных коронавирусными ограничениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна прошла маршем по центральным улицам британской столицы. Протестующие жгли файеры, многие были без масок. На призывы полиции разойтись, демонстранты начали бросать в стражей правопорядка камни и бутылки. Более 30 человек были задержаны.