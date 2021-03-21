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В Лондоне более 30 человек задержаны на протестах против коронавирусных ограничений

21 марта 2021 12:13
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Новости Великобритании. Волна беспорядков прокатилась по ряду европейских государств. В Лондоне на улицы вышли несколько тысяч человек, недовольных коронавирусными ограничениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне более 30 человек задержаны на протестах против коронавирусных ограничений-1

Колонна прошла маршем по центральным улицам британской столицы. Протестующие жгли файеры, многие были без масок. На призывы полиции разойтись, демонстранты начали бросать в стражей правопорядка камни и бутылки. Более 30 человек были задержаны.

В Лондоне более 30 человек задержаны на протестах против коронавирусных ограничений-4

Акции против коронавирусных ограничений прошли также в Германии, Австрии, Польше, Финляндии и ряде других стран. В Нидерландах для разгона протестующих правоохранители применили водометы. Поскольку протестующие не отреагировали на требование разойтись по домам, задержаны почти 60 человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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