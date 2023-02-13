Польские силовики заставляют беженцев переходить границу с Беларусью через калитки для животных
Если уж Польские власти не проявляют гуманность даже по отношению к своим гражданам и жителям соседних стран, что говорить о беженцах. Появились очередные доказательства жестокого обращения военных с иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние три дня зафиксировано не менее шести фактов вытеснения беженцев на границу с нашей страной. Польские силовики вывозят обессиленных (зачастую с травмами и в критическом состоянии людей) на служебном транспорте и заставляют пересекать границу через калитки для животных.
По сути, беженцев оставляют умирать у белорусских рубежей. При этом международные правозащитные организации продолжают хранить молчание, тем самым поощряя незаконные действия польских властей.
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