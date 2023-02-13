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Польские силовики заставляют беженцев переходить границу с Беларусью через калитки для животных

13 февраля 2023 13:57
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Если уж Польские власти не проявляют гуманность даже по отношению к своим гражданам и жителям соседних стран, что говорить о беженцах. Появились очередные доказательства жестокого обращения военных с иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики заставляют беженцев переходить границу с Беларусью через калитки для животных-1

За последние три дня зафиксировано не менее шести фактов вытеснения беженцев на границу с нашей страной. Польские силовики вывозят обессиленных (зачастую с травмами и в критическом состоянии людей) на служебном транспорте и заставляют пересекать границу через калитки для животных.

Польские силовики заставляют беженцев переходить границу с Беларусью через калитки для животных-4

По сути, беженцев оставляют умирать у белорусских рубежей. При этом международные правозащитные организации продолжают хранить молчание, тем самым поощряя незаконные действия польских властей.

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# Беженцы # Фотофакт

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