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Таких данных нет. Песков — о новой волне мобилизации в России

13 февраля 2023 11:39
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В Кремле отсутствуют данные о возможности второй волны частичной мобилизации. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что таких данных нет, приводит его слова ТАСС. Тема новой волны мобилизации была поднята после того, как 13 февраля посольство Соединенных Штатов Америки в Москве призвало своих граждан покинуть территорию России.

Дмитрий Песков прокомментировал и это сообщение. Он отметил, что подобные обращения со стороны посольства ранее уже были, поэтому такие призывы не являются новацией.

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# Международная политика

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