Прямой эфир

В Париже эвакуируют последние два стихийных лагеря беженцев

04 июня 2018 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Полицейские проводят эвакуацию двух последних стихийных лагерей беженцев в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они расположены около канала Сен-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.

В Париже эвакуируют последние два стихийных лагеря беженцев-1

Это уже вторая подобная операция за последнюю неделю. Правоохранители перевозят мигрантов в пункты временного содержания, где специалисты проведут необходимые тесты и установят статус беженцев.

Напомним, 30 мая был эвакуирован самый крупный лагерь, где проживали более 2 тысяч переселенцев.

В Париже эвакуируют стихийный лагерь беженцев, в котором проживают около 1700 человек

В Париже эвакуируют последние два стихийных лагеря беженцев-4

В Париже эвакуируют последние два стихийных лагеря беженцев-6

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Словении на досрочных парламентских выборах лидируют правоцентристы
04 июня 2018 08:56

В Словении на досрочных парламентских выборах лидируют правоцентристы

У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: жертвами крушения стали 46 человек
04 июня 2018 08:52

У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: жертвами крушения стали 46 человек

В Гватемале извержение вулкана Фуэго: погибли не менее 25 человек, аэропорт закрыт
04 июня 2018 08:32

В Гватемале извержение вулкана Фуэго: погибли не менее 25 человек, аэропорт закрыт