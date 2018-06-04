В Париже эвакуируют последние два стихийных лагеря беженцев

Новости Франции. Полицейские проводят эвакуацию двух последних стихийных лагерей беженцев в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они расположены около канала Сен-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.

Это уже вторая подобная операция за последнюю неделю. Правоохранители перевозят мигрантов в пункты временного содержания, где специалисты проведут необходимые тесты и установят статус беженцев.

Напомним, 30 мая был эвакуирован самый крупный лагерь, где проживали более 2 тысяч переселенцев.

В Париже эвакуируют стихийный лагерь беженцев, в котором проживают около 1700 человек