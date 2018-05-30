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В Париже эвакуируют стихийный лагерь беженцев, в котором проживают около 1700 человек

30 мая 2018 09:01
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Новости Франции. В Париже правоохранители приступили к эвакуации одного из самых крупных стихийных лагерей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, сейчас там проживают около 1700 человек.

В Париже эвакуируют стихийный лагерь беженцев, в котором проживают около 1700 человек-1

Всех мигрантов разместят в 20 временных лагерях. Также переселенцы будут направлены в приемные и экзаменационные центры для установления их статуса.

Отметим, с 2015 года это уже 35-я по счету эвакуация лагеря мигрантов в Париже.

# Беженцы # Фотофакт

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